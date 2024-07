Uma massa de ar polar, que deve passar pela região Sul do país vinda da Argentina e do Uruguai, combinada com maior umidade, pode causar neve e chuva congelada em algumas cidades da Serra. A previsão da Climatempo é de que o fenômeno ocorra entre o sábado (6) e o domingo (7). As temperaturas, entretanto, não devem ficar muito baixas, como as registradas no último final de semana. Mas, em função da umidade ser maior, existe a possibilidade de neve.