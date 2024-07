Na próxima quarta-feira (17), vai ao ar o primeiro episódio inédito da nova série PODCASTRUM, da escritora caxiense Vivi Costa. Voltado ao público infantil, o podcast narra as aventuras de dois feiticeiros que vivem no fictício reino de Castrum. Ao todo, serão 12 episódios inéditos e publicados quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 19h07min, no canal do YouTube.