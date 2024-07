CETEC Festival leva ao UCS Teatro, em Caxias, 150 anos da imigração italiana no RS

O CETEC Festival 2024 vai promover um resgate histórico cultural entre os dias 8 e 12 de julho (segunda a sexta-feira), no UCS Teatro, em Caxias do Sul. Com o tema: “150 Anos da Imigração Italiana no RS: Um Intercâmbio Permanente”, o palco será cenário para uma viagem que irá transportar a plateia até a chegada destes imigrantes, em 1875, propondo discussões e reflexões.



Os estudantes do Ensino Médio do CETEC UCS – Escola de Ensino Médio e Técnico da Universidade de Caxias do Sul (UCS)produziram 17 peças de teatro, além do espetáculo de abertura com os integrantes das aulas de dança, canto, música, ateliê literário, desenho e pintura, cinema e das esquetes teatrais. Ao todo, cerca de 700 alunos estarão envolvidos, atuando tanto no palco, quanto nos bastidores.