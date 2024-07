Agende-se Notícia

Bairro caxiense mais afetado pela chuva de maio promove a retomada de atividades culturais

Neste domingo (28), ocorre o Sarau Literário com o escritor e colunista do jornal Pioneiro, Pedro Guerra, no Café Galópolis. A organização é do grupo Matéria Prima, que volta a organizar eventos de lazer para a comunidade como uma forma de aplacar a dor através da arte

24/07/2024 - 08h00min Atualizada em 24/07/2024 - 08h12min