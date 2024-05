A etapa regional do First Lego League Explore, uma competição de robótica destinada para equipes com estudantes de seis a dez anos, chega a Caxias do Sul no dia 8 de junho. A competição é uma das atividades do Festival de Inovação da Caminho (FIC), que envolve estudantes da Rede e também de outras escolas. As equipes participantes têm como objetivo montar uma maquete motorizada com programação.