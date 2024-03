Estão abertas as inscrições do projeto Reciclando Arte, Transformando Sonhos, que oferece vagas a seis oficinas de artesanato gratuitas, com material incluso, em Caxias do Sul. Cada uma das oficinas terá 24 horas aula, com atividades semanais de três horas. As oficinas ocorrem entre 18 de março e 9 de maio, no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família.