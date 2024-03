Como parte da programação comemorativa pelos seus 20 anos de trajetória, o Grupo Ueba Produtos Notáveis irá descer a Serra rumo ao Litoral Norte, com o projeto inédito Arte na Sua Praia. Para uma série de apresentações artísticas no Largo do Baronda, na Avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa, a trupe ainda terá convidados especiais, unindo música, circo e teatro nos cinco dias de programação gratuita.