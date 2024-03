Em 20 anos, muitos caminhos podem ser percorridos e muitas histórias contadas. Tem sido esse o enredo do Grupo Ueba Produtos Notáveis, de Caxias do Sul, que, em 2024, comemora duas décadas de existência. À frente do grupo, Jonas Piccoli e Aline Zilli revelam que o ano deve ser intenso, com calendário cheio de atividades.