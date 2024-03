Mais de 400 pessoas lotaram o auditório da CIC Caxias do Sul na tarde desta segunda-feira, para conferir o Italian Design Day, evento promovido pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e que teve sua segunda edição em Caxias do Sul, com o tema Fabricar Valor: Inclusividade, Inovação e Sustentabilidade (ou “Fabricare Valore: Inclusività, Innovazione e Sostenibilità”).