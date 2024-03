O Sesc Caxias do Sul disponibiliza vagas para o projeto Criar Sesc, voltado a crianças de seis a 12 anos. As atividades ocorrem no turno inverso escolar e desenvolvem habilidades no esporte, saúde, cultura e lazer. O projeto é realizado por instrutores com formação superior e experiência com crianças. A estrutura do Sesc conta com quadra de esporte e almoço incluso.