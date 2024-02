O terceiro dia de Carnaval de rua em Caxias do Sul será de reencontro com o tradicional Bloco da Velha, que mais uma vez irá levar sua animação para a Rua Dom José Barea, no bairro Exposição. A folia deve iniciar às 14h e seguir até as 21h, com som de DJs e tendo a animação da Banda Bloco da Velha como ponto alto, por volta das 16h. Esta será a 12ª edição do bloco, que chega com o tema Axé 2024.