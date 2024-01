O ano começa com uma oportunidade para quem se interessar em aprimorar suas habilidades em questões de acessibilidade voltada para o mercado audiovisual. O projeto LABMais, do Sesc Caxias do Sul, está com inscrições abertas para uma oficina gratuita em parceria com a empresa MOVE Língua de Sinais, voltada para oferecer soluções de acessibilidade comunicacional. Com quatro horas de duração, a atividade será no dia 30 de janeiro.