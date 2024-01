Inaugurando a temporada das artes cênicas em Caxias do Sul, a escola Tem Gente Teatrando estreia nesta semana o espetáculo "Buraco Tropical", produzido e protagonizado pela turma do curso profissionalizante para atores e atrizes, com direção do professor Fábio Cuelli. Será na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura), com sessões quarta (10), quinta e sexta-feira, sempre às 20h.