Princípios que conduziram a vida dos imigrantes e continuam como essência da região, a reza e o trabalho também permeiam uma exposição que abre o calendário expositivo de 2024 no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, a partir de sexta-feira (2). A mostra Ora et Labora - Amarp (orar e trabalhar, em português) tem curadoria de Ademar Roberto Sebben e reúne mais de 30 obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp).