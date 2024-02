Uma exposição realizada em fotos, mas que não se propõe a ser uma mostra fotográfica. O que Ana e Airton Cattani propõem é despertar o espectador, com sua sensibilidade, para as nuances da passagem dos anos em nossas vidas, mostrando que, para além do tempo que buscamos controlar no relógio ou no calendário, também nossas mãos servem como registros temporais.