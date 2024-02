O bailinho de sábado promete ser animado no Stage Music Bar, em Caxias do Sul. Isso porque a banda Jogo Sujo, de Bento Gonçalves, irá levar seu repertório que mistura músicas autorais e clássicos da música romântica brasileira, com releituras de sucessos de Amado Batista, Reginaldo Rossi, Odair José e Raça Negra, entre outras pérolas do cancioneiro popular.