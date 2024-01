Na próxima sexta-feira (19), tem programação musical gratuita no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. É a retomada do projeto Sexta Cultural em 2024. A atração da vez será André Arrosi Quarteto, grupo que mistura pop rock, música brasileira e tango em composições autorais. A apresentação está marcada para as 20h, no palco do Zarabatana Café.