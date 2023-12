Mais de quatro horas de música ao vivo irão rolar no "Isso e Pagode", evento que irá agitar a praia de Xangri-lá, no litoral Norte, neste sábado. Entre as quatro atrações que subirão ao palco do Maori Beach Club, duas delas são de porte nacional: a banda Sorriso Maroto e o cantor Dilsinho.