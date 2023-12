Após acumular nove prêmios em passagens por 15 festivais no Brasil e no exterior, o filme "O Prazer é Todo Meu" terá sua primeira exibição em Caxias do Sul, cidade natal da diretora, Vanessa Sandre. O curta-metragem terá exibição na terça (12), às 19h30min, na sala de cinema do Ordovás. A entrada é gratuita e a sessão será seguida de um bate-papo com a diretora.