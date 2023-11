O músico caxiense Rafael Witt lança, nesta sexta-feira (24), seu novo EP My Future Has Just Begun e encerra 2023 com a realização da primeira turnê da sua carreira. O EP conta com quatro faixas gravadas em Los Angeles pelo produtor musical Moogie Canazio, que já produziu Tom Jobim, João Gilberto, Sandy e Junior e AnaVitória. As composições falam de amor, encontros, saudade e relações afetivas.