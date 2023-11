O Projeto Feito na Serra Gaúcha 2023 segue firme com o objetivo de fortalecer as marcas das empresas locais. Em promover a observação aguçada e a valorização das histórias que fazem parte de cada empresa. Narrativas que possam traduzir a essência em suas criações e assim comunica-la aos seus consumidores. Conceitos, propósitos e essência construídos e revelados a partir de um design que se enriquece em processos contínuos e exercícios propostos bem como o desenvolvimento de estratégias que permitam conexões cada vez mais fortes com seu público.