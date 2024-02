Bom Dia! O 2º dia de fevereiro chega anunciando que será uma linda jornada... O calendário litúrgico anuncia vários eventos: é a 1ª sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus... Hoje é, também, a festa da Apresentação de Jesus ao Templo... Jesus é a grande luz... Por isso, é o dia da bênção das velas... Recordamos também N. Sra. dos Navegantes e N. Sra. da Luz... Festa no céu, alegria na terra... Sigamos em frente!