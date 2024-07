Mini mundo

As viagens de carro pela Sinimbu quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos proporcionavam um cenário único. Lá no fim do horizonte, parecendo distante demais para ser crível, triunfava imponente o prédio onde morava minha tia. Vira e mexe, a vista virava assunto no carro, já que eu passava várias tardes por lá para brincar. Era um condomínio gigante, com alguns cantos que viravam esconderijo, passarelas que se transformavam em cavernas, e um espaço tão vasto que era fácil se perder... Até que eu cresci.