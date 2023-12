Ainda é cedo para qualquer tipo de avaliação sobre o grupo do Caxias, mas a largada das atividades da pré-temporada trazem boas notícias. Primeiro, o fato de grande parte do elenco já se fazer presente. Com uma base mantida e os reforços contratados, o técnico Gerson Gusmão já conseguirá dar uma cara ao seu time na preparação para o Estadual.