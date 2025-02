Filho de Cândido Portinari vai palestrar em Caxias do Sul na abertura do ano letivo aos alunos de Artes e Arquitetura da UCS

Olha só que bacana essa novidade que a Silvana Boone me contou. Logo ali em março, virá a Caxias do Sul o João Cândido Portinari , filho do renomado artista brasileiro Cândido Portinari (1903-1962).

Ele vem pra cá pra palestrar no dia 14 de março, às 20h, no UCS Teatro , como uma espécie de receptivo aos estudantes dos cursos de Artes e Arquitetura, advindos do Campus 8, para o seu novo local de atividades acadêmicas, o Bloco J-C8, na Cidade Universitária.

Além disso, a palestra integra as comemorações dos 60 anos dos cursos de Artes Visuais da UCS e faz parte do calendário de eventos dos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Por isso, o encontro conta com a parceria do Consulado Honorário da Itália em Caxias do Sul.