Proibido estacionar

Quase em todas as manhãs, sem qualquer tipo de exagero, a mesma cena se repete. Por volta de 8h30min, a porta da garagem de uma casa abre e logo ali, bloqueando a passagem, está um carro desconhecido estacionado. Geralmente, alguém está dentro completamente vidrado no smartphone ou emburrado, quando não os dois. Às vezes uma buzina, às vezes uma batidinha no vidro com um gentil joinha para que o motorista saia da vaga proibida. A resposta mais frequente, por incrível que pareça, é uma expressão incomodada de como quem diz "por que preciso sair daqui?".