A composição é do Le e traz uma letra carregada de lirismo, propondo uma analogia entre as estrelas e os seres humanos, numa relação em que a força da figura feminina aparece com destaque.

O videoclipe será lançado neste sábado (22) no canal do duo no YouTube. Com direção, roteiro e fotografia do Le, as gravações ocorreram no inverno de 2024 — o que justifica o figurino dos caras.