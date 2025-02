DJ Mono prepara-se para maratona de festas de aquecimento para o Carnaval até a apoteose com o Bloco da Velha, no dia 2 de março

DJ Mono em ritmo de festa. Ricardo Bellini / Divulgação

Ainda não é Carnaval, mas os bares de Caxias já estão promovendo festas de aquecimento. No Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573), a folia já começa nesta quinta-feira (20), a partir das 19h, com o DJ Mono. Ingressos a R$ 15.

Na sexta-feira (21), às 19h, o Mono toca no La Birra (Rua Dom José Baréa, 1.410), em festa com entrada franca. Ainda na sexta, a caminho da madrugada de sábado (22), a festa segue na Bier Haus (Rua Tronca, 3.068), com repertório habitual, sem batucada. Ingressos a R$ 30.

E, no domingo (23), depois de um descanso merecido, o Mono assume a discotecagem no ensaio com o Bloco da Velha ajustando os últimos detalhes, na Selezione Shop - Bar de Cervejas (Rua Pedro Tomasi, 1.461).

Na semana que vem, no dia 27, quem recebe o DJ Mono é a Casa Verde (Rua Antônio Prado, 30). No dia 28, a folia continua no Suolo (Complexo Quinta São Luiz), com o Baile de Carnaval de Máscaras.