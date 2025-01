"Cucagna Scola de Talian" irá abrir nova turma para interessados em aprender a língua dos imigrantes italianos na Serra

O projeto Cucagna Scola de Talian, Fase III, estará com inscrições abertas para o curso gratuito de Língua Talian, a partir da próxima semana. Os interessados em aprender essa língua poderão se inscrever no período de 03 a 16 de fevereiro. A inscrição deve ser realizada no site da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO-PR).