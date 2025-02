Forró embala shows do trio caxiense Xerô de Fulô, neste final de semana, em Caxias

Formado por Edu Seggabi (voz e violão), Milena Schäfer (voz e triângulo) e Sandro Martins (voz e zabumba), o trio transita entre as artes cênicas e a música. Vibiana Cornutti de Lucena / Divulgação

Os ritmos do forró que embalam o verão de Caxias do Sul no projeto Xêro de Fulô na Caxias do Sol ocuparão mais quatro pontos da cidade neste fim de semana.

Sábado (15), o trio caxiense de forró Xêro de Fulô se apresenta na Praça Dante Alighieri, a partir das 13h30min e depois segue para a Praça Padavena (Ana Rech), com início do show marcado para às 15h20min.

No domingo (16), o circuito continua na Praça Estação Cidadania (Cidade Nova), a partir das 15h; e no Parque da Lagoa (Desvio Rizzo), a partir das 17h. Em caso de chuva, as apresentações serão transferidas para novas datas.

A agenda integra uma temporada de 12 shows ao ar livre, gratuitos, além de uma apresentação no Teatro do Sesc marcada para 26 de março, também aberta ao público e com entrada franca.

A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram @xerodefuloforro.

O projeto é realizado pelo trio Xêro de Fulô com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Município de Caxias do Sul. Apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon.

Agende-se

Sábado (15)

13h30min - Praça Dante Alighieri

- Praça Dante Alighieri 15h20min - Praça Pedavena (Ana Rech)

Domingo (16)