Atenção galera do audiovisual! A Fundacine coloca em cena a Ação Audiovisual RS, com repasse de uma doação da Netflilx no valor de R$ 2 milhões. O recurso é direcionado aos profissionais do setor, em todos os municípios do Estado, como suporte financeiro aos atingidos pela enchente. O cadastro está aberto até o dia 25.