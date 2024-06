Nova linha de crédito do BNDES aportará R$ 400 milhões ao setor audiovisual 

Mais uma boa notícia para o setor audiovisual. Dessa vez, a boa nova vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco disponibilizará uma nova linha de crédito com orçamento inicial de R$ 400 milhões. Esse programa foi elaborado em parceria com o Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e anunciado quarta-feira (19), no Dia do Cinema Brasileiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma cerimônia no Rio de Janeiro (RJ).