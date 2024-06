Olha aí que bacana a circulação do espetáculo premiado Khaleh, de Aline Tanaã. A peça, inspirada no livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da psicanalista Clarissa Pinkola, será apresentada em seis cidades da Serra. Além de Caxias, cuja sessão de abertura ocorreu no dia 11 de maio, o circuito passa ainda por Garibaldi, São Marcos, Antônio Prado, Canela e Bento Gonçalves.