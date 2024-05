Fábio Basso volta à cena do Órbita Literária. Em sua estreia, falou sobre vida e obra de Paulinho da Viola. Nesta segunda-feira (6), a partir das 19h30min, Basso disserta a respeito de Paulo Vanzolini no painel 100 Anos de um Homem de Moral. O encontro ocorre no seu ponto tradicional, na Livraria Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - Caxias). A entrada é franca.