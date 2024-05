Olha aí a Lulu Alberti anunciando a realização da 73ª edição do Le Marché Chic. Desde 2016, quando criou a proposta, a Lulu contabiliza 750 marcas impulsionadas e seis cidades ativadas pela realização da feira. Esta edição conta com 50 marcas e ocorre neste sábado (4), a partir das 14h, junto ao Pátio da Estação, em Caxias do Sul.