O espetáculo "Passeio no céu", do Circo de Aéreos Joanas d'Ar, terá apresentações gratuitas neste sábado e também no dia 1ª de maio, ambas em espaços públicos de Caxias do Sul. As duas apresentações programadas serão realizadas, respectivamente, na Praça Estação Cidadania (CEU - Cidade Nova) e no Parque Getúlio Vargas (Parque dos Macaquinhos), sempre às 15h30min.