Quem tá ligado na Atlântida Serra já ouviu a comunicadora Daniela Fanti falar, todos os dias, dos destaques que estão no Pioneiro em GZH. Mas, a partir desta segunda-feira (18), os ouvintes vão escutar também os jornalistas da redação integrada da RBS no 105.7. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, entre 10h e 11h, a galera vai poder ouvir tudo que é notícia no dia e se atualizar com a programação da semana.