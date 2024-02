Neste domingo (25) vai rolar uma sessão do espetáculo Socorro! Meu pai é argentino e de direita. Em cena, o economista Gustavo Segré, atua ao lado do filho, o ator Gonçalo Segré, em uma comédia com texto e direção de Pedro Casali. Compõe ainda o elenco a atriz Bárbara Pochetto.