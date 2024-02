Chegou. Nesta quinta-feira é 29 de fevereiro. A cada quatro anos o dia fora do tempo se materializa. 29 de fevereiro só perde para 1º de abril como o dia da piada pronta. Quem nunca chegou pro dono do bar e disse: “pendura aí pra mim, dia 29 de fevereiro venho pagar”. Pois chegou o dia do acerto de contas. Ficou devendo? Vai pagar.