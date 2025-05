Guilherme Toldo é eliminado na 3ª fase da Copa do Mundo de Vancouver

Toldo é o número 24 do mundo. Augusto Bizzi / FIE

O gaúcho Guilherme Toldo acabou eliminado no quadro de 64, da etapa de Vancouver, da Copa do Mundo de Esgrima, após uma derrota para o egípcio Abdelrahman Tolba, atual líder do ranking mundial júnior do florete.

Toldo passou pela fase de poules (grupos), conquistando quatro vitórias em seis confrontos, e avançou para a etapa classificatória. No quadro preliminar, o esgrimista do Grêmio Náutico União derrotou o canadense Leon Wujastyk, por 15 a 8, e logo depois superou o sul-coreano Kim Dongsu por 15 a 5, classificando-se para o quadro principal.

Atualmente em 24º lugar no ranking mundial do florete, Guilherme Toldo teve um duelo difícil no quadro de 64. Na sua frente, o egípcio Tolba, 13º colocado do ranking e o primeiro na categoria júnior, que venceu o confronto por 15 a 11, avançando na chave.

Outro brasileiro que passou pelas poules foi Dominic de Almeida, 255º do mundo, que consegui três vitórias contra três derrotas.

No quadro preliminar, o esgrimista do Pinheiros (SP) venceu o japonês Toshiya Saito por 15 a 13, mas perdeu para o britânico David Sosnov por 15 a 9, ficando fora do quadro principal.

Segundo melhor brasileiro do ranking (141º), Paulo Morais (Tênis Clube Paulista-SP) obteve duas vitórias e quatro derrotas e não passou das poules, assim como Pedro Marostega (Grêmio Náutico União) e Lorenzo Mion (Pinheiros), que venceram uma e perderam quatro partidas.

Como foram as esgrimistas brasileiras

Bia Bulcão (Pinheiros) e Giovana Bonetti (Grêmio Náutico União) tiveram os melhores resultados entre as brasileiras na fase de poules em Vancouver. Cada uma venceu duas partidas e garantiu vaga na fase preliminar. Já Ana Toldo (Paulistano-SP) ficou sem vitórias, enquanto Gabriella Vianna (Pinheiros) venceu apenas um confronto.

No início da fase eliminatória, Giovana Bonetti foi a primeira brasileira a entrar em ação. Após terminar em 87º lugar na fase de poules, ela enfrentou a chinesa Yue Shi, que dominou o duelo do começo ao fim. Com ataques precisos e maior controle da distância, a asiática venceu por 15 a 4, encerrando a participação da brasileira na competição.