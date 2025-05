Homem morre e criança fica ferida em acidente entre carro e carreta na BR-386, em Iraí

Colisão frontal ocorreu no km 5 da rodovia.

Um acidente entre um carro e uma carreta resultou na morte de um homem de 36 anos na tarde deste sábado (3) na BR-386 em Iraí, no norte do Estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o Corsa Sedan e a carreta colidiram frontalmente na altura do km 5. O motorista do carro morreu no local e uma criança de 7 anos ficou ferida. Ela foi encaminhada para atendimento hospitalar.