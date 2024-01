Quem tava a fim de curtir o filme Minha irmã e eu, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, vai ter de mudar de programação. Ou pelo menos de local de exibição. É que por motivos técnicos, o filme não será mais exibido no cinema do Centro de Cultura Ordovás. A cópia enviada pela distribuidora não é compatível com o equipamento de projeção da Sala de Cinema Ulysses Geremia.