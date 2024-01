Tá no ar a campanha "Eu Sou Daqui". A iniciativa da Giordani Turismo, que promove as viagens da Maria Fumaça e o espetáculo Epopeia Italiana, é oferecer desconto de 50% para moradores de 41 cidades da Serra gaúcha. A promoção para as atrações turísticas ocorre entre esta quarta-feira (17) e 31 de março.