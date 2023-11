Nesta sexta-feira (17) vai rolar uma sessão especial de cinema no Colégio La Salle Caxias. A partir das 19h30min ocorre a 2ª edição do Cine La Salle. Serão apresentados na tela do auditório três curtas-metragens produzidos pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio (Itinerários de Linguagens e Ciências Humanas).