Pois olha só, tem artistas da Serra na 8ª edição do maior festival circense do Estado. O Sesc Circo 2023 acontece em Camaquã, entre terça-feira (21) e domingo (26). Estarão em cena a Cia Espicula, de Caxias do Sul, Rafael Schizzi, de Garibaldi, e Odelta Simonetti, garibaldense que reside em Caxias.