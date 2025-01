Para celebrar a vindima, empresa cria chocolate com licor de vinho

Com recheio marcante de licor de vinho, une as uvas de mesa e a bordeaux desidratadas.

As lojas da Devorata, em Garibaldi e Bento Gonçalves, já estão vendendo a Barra Trufada, produto feito especialmente para celebrar a época da vindima. Com recheio marcante de licor de vinho, une as uvas de mesa e a bordeaux desidratadas.