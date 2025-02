Evento em Caxias do Sul mostra variedade de produtos e importância das abelhas para o meio ambiente

— Convidamos o pessoal do azeite para mostrar essa ligação das oliveiras com as abelhas sem ferrão, porque elas são as grandes responsáveis pela polinização. O principal trabalho das abelhas é a polinização — frisa Ivanir Nichetti de Campos, presidente da Associação Serrana dos Meliponicultores (Assermel), que reúne 50 associados.