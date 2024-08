Startup criada por estudantes de Caxias do Sul promete agilizar comunicação em situações de emergência

Estudantes do terceiro ano do ensino médio e técnico do Cetec UCS criaram uma startup que promete agilizar a comunicação em situações de emergência. A ferramenta de chamadas permite ao usuário cadastrar informações pessoais importantes, acessar uma lista de números de emergência, acionar botões para chamar a central de atendimento, comunicar-se diretamente com ela e receber suporte e orientações em situações de emergência.