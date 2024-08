Receita da Marcopolo cresce 43% no segundo trimestre

A Marcopolo registrou receita líquida de R$ 1,9 bilhão no segundo trimestre, um crescimento de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor reflete o melhor desempenho do mercado em todos os segmentos de produtos, com aumento no volume de vendas e crescimento da produção. O lucro bruto foi de R$ 509,9 milhões.