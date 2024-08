Parceria prevê investimento de R$ 3 milhões para o setor vitivinícola

Projetos voltados ao desenvolvimento do setor vitivinícola brasileiro ganham um apoio importante com a parceria entre Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e a Sicredi Serrana. A colaboração, assinada nesta segunda-feira (12), terá duração de três anos e investimento superior a R$ 3 milhões.